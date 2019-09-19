«Лудогорец» – ЦСКА. Дивеев открыл счет «Лудогорец» – ЦСКА – 0:1.

В матче первого тура группового тура Лиги Европы «Лудогорец» – ЦСКА забит первый мяч.

Его автором на 11-й минуте стал защитник армейцев Игорь Дивеев.

Текстовая трансляция матча