«Лудогорец» – ЦСКА. Дивеев открыл счет - Советский спорт
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19 сентября 2019 22:14ФутболКоноплев Александр

«Лудогорец» – ЦСКА. Дивеев открыл счет

«Лудогорец» – ЦСКА – 0:1.

В матче первого тура группового тура Лиги Европы «Лудогорец» – ЦСКА забит первый мяч.

Его автором на 11-й минуте стал защитник армейцев Игорь Дивеев.

Текстовая трансляция матча

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