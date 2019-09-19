КАМАЗ и «Спартак» рассудит Турбин - Советский спорт
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19 сентября 2019 22:38ФутболКоноплев Александр

КАМАЗ и «Спартак» рассудит Турбин

Назначены арбитры на матчи 1/16 финала Кубка России по футболу.

Все игры пройдут 25 сентября

«Балтика» – «Локомотив»: Васильев (Ижевск).

«Торпедо» – «Крылья Советов»: Кукуляк (Калуга).

«Чертаново» – «Оренбург»: Жабченко (Краснодар).

«Химки» – «Рубин»: Кукуян (Сочи).

«Нижний Новгород» – «Краснодар»: Сиденков (Санкт-Петербург).

«Шинник» – «Сочи»: Шадыханов (Москва).

«Факел» – «Арсенал»: Сухой (Люберцы).

«Черноморец» – «Урал»: Любимов (Санкт-Петербург).

«Алания» – «ЦСКА»: Панин (Дмитров).

«Чайка» – «Уфа»: Левников (Санкт-Петербург).

КАМАЗ – «Спартак»: Турбин (Дмитров).

«Мордовия» – «Ростов»: Амелин (Тула).

«Енисей» – «Зенит»: Волошин (Смоленск).

«Томь» – «Тамбов»: Матюнин (Москва).

СКА – «Ахмат»: Фролов (Москва).

«Луч» – «Динамо»: Анопа (Благовещенск).

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