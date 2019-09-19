КАМАЗ и «Спартак» рассудит Турбин

Все игры пройдут 25 сентября
«Балтика» – «Локомотив»: Васильев (Ижевск).
«Торпедо» – «Крылья Советов»: Кукуляк (Калуга).
«Чертаново» – «Оренбург»: Жабченко (Краснодар).
«Химки» – «Рубин»: Кукуян (Сочи).
«Нижний Новгород» – «Краснодар»: Сиденков (Санкт-Петербург).
«Шинник» – «Сочи»: Шадыханов (Москва).
«Факел» – «Арсенал»: Сухой (Люберцы).
«Черноморец» – «Урал»: Любимов (Санкт-Петербург).
«Алания» – «ЦСКА»: Панин (Дмитров).
«Чайка» – «Уфа»: Левников (Санкт-Петербург).
КАМАЗ – «Спартак»: Турбин (Дмитров).
«Мордовия» – «Ростов»: Амелин (Тула).
«Енисей» – «Зенит»: Волошин (Смоленск).
«Томь» – «Тамбов»: Матюнин (Москва).
СКА – «Ахмат»: Фролов (Москва).
«Луч» – «Динамо»: Анопа (Благовещенск).