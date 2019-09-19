КАМАЗ и «Спартак» рассудит Турбин Назначены арбитры на матчи 1/16 финала Кубка России по футболу.

Новости СМИ2 Все игры пройдут 25 сентября «Балтика» – «Локомотив»: Васильев (Ижевск). «Торпедо» – «Крылья Советов»: Кукуляк (Калуга). «Чертаново» – «Оренбург»: Жабченко (Краснодар). «Химки» – «Рубин»: Кукуян (Сочи). «Нижний Новгород» – «Краснодар»: Сиденков (Санкт-Петербург). «Шинник» – «Сочи»: Шадыханов (Москва). «Факел» – «Арсенал»: Сухой (Люберцы). «Черноморец» – «Урал»: Любимов (Санкт-Петербург). «Алания» – «ЦСКА»: Панин (Дмитров). «Чайка» – «Уфа»: Левников (Санкт-Петербург). КАМАЗ – «Спартак»: Турбин (Дмитров). «Мордовия» – «Ростов»: Амелин (Тула). «Енисей» – «Зенит»: Волошин (Смоленск). «Томь» – «Тамбов»: Матюнин (Москва). СКА – «Ахмат»: Фролов (Москва). «Луч» – «Динамо»: Анопа (Благовещенск).