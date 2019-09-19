Сергей Матвеев: «Базель» нас ничем не удивил, мы удивили себя сами

– Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя «Базель». Сейчас главное – переключиться на ЦСКА, эта ошибка поможет лучше подготовится к воскресному матчу. А «Базель» нас ничем не удивил, мы удивили себя сами, мы могли тоже забивать, но не получилось, – цитирует Матвеева ТАСС.
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