Сергей Матвеев: «Базель» нас ничем не удивил, мы удивили себя сами Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев объяснил разгромное поражение от швейцарского «Базеля» в матче первого тура Лиги Европы (0:5).

– Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя «Базель». Сейчас главное – переключиться на ЦСКА, эта ошибка поможет лучше подготовится к воскресному матчу. А «Базель» нас ничем не удивил, мы удивили себя сами, мы могли тоже забивать, но не получилось, – цитирует Матвеева ТАСС.