«Лудогорец» – ЦСКА. Хозяева забили три мяча за четыре минуты «Лудогорец» – ЦСКА – 3:1.

«Лудогорец» забил три мяча в ворота ЦСКА в начале второго тайма матча группового этапа Лиги Европы.

На 48-й минуте отличился Вандерсен, на 50-й – Йоди Лукоки, а на 52-й – Клаудио Кешеру.

Счет стал 3:1 в пользу болгарского клуба.

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