«Лудогорец» – ЦСКА. Армейцы пропустили четвертый

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» – ЦСКА забит пятый мяч.
На 69-й минуте дубль оформил Клаудиу Кешеру.
Счет стал 4:1 в пользу болгарского клуба.
Текстовая трансляция матча
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