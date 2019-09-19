ЦСКА вслед за «Краснодаром» пропустил пять мячей «Лудогорец» – ЦСКА – 5:1.

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» – ЦСКА забит шестой мяч.

На 73-й минуте хет-трик оформил Клаудиу Кешеру.

Счет стал 5:1 в пользу болгарского клуба.

Напомним, что сегодня пять мячей от «Базеля» пропустил другой российский участник Лиги Европы – «Краснодар».

Текстовая трансляция матча