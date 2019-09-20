Дивеев извинился перед болельщиками Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после разгрома от «Лудогорца» (1:5) в матче первого тура группового турнира Лиги Европы поблагодарил болельщиков за поддержку.

Матч проходил в Разграде.

– Можно сказать, что первый тайм вообще равный был. У них были моменты, у нас тоже. На второй мы вышли – 20 минут проиграли полностью. То, что происходило в перерыве, останется в команде. Гончаренко говорил играть так же, как в первом тайме, чуть добавить в прессинге – и все.

Болельщикам могу сказать только одно. Спасибо им за то, что они приехали. Три часа провели в самолете, пришли нас поддержать. Я за всю команду извиняюсь за то, что мы так сыграли, – сказал Дивеев в эфире канала «Матч ТВ».