Дивеев извинился перед болельщиками

Матч проходил в Разграде.
– Можно сказать, что первый тайм вообще равный был. У них были моменты, у нас тоже. На второй мы вышли – 20 минут проиграли полностью. То, что происходило в перерыве, останется в команде. Гончаренко говорил играть так же, как в первом тайме, чуть добавить в прессинге – и все.
Болельщикам могу сказать только одно. Спасибо им за то, что они приехали. Три часа провели в самолете, пришли нас поддержать. Я за всю команду извиняюсь за то, что мы так сыграли, – сказал Дивеев в эфире канала «Матч ТВ».
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