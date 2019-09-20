Валерий Газзаев: Сегодня было показано, что европейский и российский футбол разные по уровню 1:10 по сумме двух матчей.

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражения «Краснодара» и ЦСКА в первом туре Лиги чемпионов. Российские клубы проиграли «Базелю» (0:5) и «Лудогорцу» (1:5) соответственно.

– Это, конечно, провал. Это удар по имиджу российского футбола, нехороший сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола. Сегодня было наглядно показано, что европейский и российский футбол разные по уровню.

Что касается ЦСКА, то нельзя такие эксперименты с составом проводить в матчах такого уровня. А молодым игрокам «Краснодара», которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли «Олимпиакосу» со счетом 0:4– намечается нехорошая тенденция в еврокубковых матчах, – приводит слова Газзаева ТАСС.