Игорь Шалимов: Затрудняюсь назвать игрока «Базеля», кого мог бы купить один из топ-клубов России Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что «Базель» не превосходит по уровню клубы российской премьер-лиги.

19 сентября «Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы – 5:0.

– Поражение «Краснодара» от «Базеля» показало разницу между уровнем игры в чемпионате России и еврокубках. «Краснодар» грубо ошибался, и его за это наказали, в чемпионате России он грубо ошибается – его не наказывают. Я не сказал бы, что «Базель» владел каким-то преимуществом. Я не могу кого-то выделить у хозяев, затрудняюсь назвать того, кого мог бы купить один из топ-клубов России, заплатить даже, скажем, два миллиона евро.

Команды, которые играют против «Краснодара» в нашем чемпионате, ничем не хуже, чем «Базель», – приводит слова Шалимова ТАСС.