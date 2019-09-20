Игорь Шалимов: Затрудняюсь назвать игрока «Базеля», кого мог бы купить один из топ-клубов России

19 сентября «Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы – 5:0.
– Поражение «Краснодара» от «Базеля» показало разницу между уровнем игры в чемпионате России и еврокубках. «Краснодар» грубо ошибался, и его за это наказали, в чемпионате России он грубо ошибается – его не наказывают. Я не сказал бы, что «Базель» владел каким-то преимуществом. Я не могу кого-то выделить у хозяев, затрудняюсь назвать того, кого мог бы купить один из топ-клубов России, заплатить даже, скажем, два миллиона евро.
Команды, которые играют против «Краснодара» в нашем чемпионате, ничем не хуже, чем «Базель», – приводит слова Шалимова ТАСС.
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