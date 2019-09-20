Виктор Гончаренко: Чалову и Ахметову надо было дать паузу любой ценой - Советский спорт
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20 сентября 2019 09:06ФутболЛипкин Антон

Виктор Гончаренко: Чалову и Ахметову надо было дать паузу любой ценой

ЦСКА крупно проиграл «Лудогорецу» в Лиге Европы.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорецом» (1:5) на «Лудогорец Арене» в Разграде объяснил, почему форвард Федор Чалов и полузащитник Ильзат Ахметов начали игру в запасе.

«Мы проводим тесты и понимали, что ему (Чалову) и Ильзату надо дать паузу любой ценой, – приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба. – Может быть, это тоже сказалось. Наши нападающие в первом тайме за мяч не цеплялись».

Напомним, ЦСКА выиграл первый тайм со счетом 1:0, а после перерыва пропустил пять голов.

Во втором туре 3 октября ЦСКА сыграет дома с «Эспаньолом».

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