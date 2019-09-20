Виктор Гончаренко – о поражении 1:5: Мы точно не были безвольными

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре команды в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорецом» (1:5) на «Лудогорец Арене» в Разграде.
«Мы точно не были безвольными, – приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба. – Могу повторить, что мы не приноровились к скорости соперника, к полю, плохо работали с мячом. Если (Никола) Влашич на ровном месте теряет мяч, это говорит о том, что команда играет ниже своего уровня».
Напомним, единственный гол ЦСКА в матче забил защитник Игорь Дивеев. Все пять мячей армейцы пропустили после перерыва.
Во втором туре 3 октября ЦСКА сыграет дома с «Эспаньолом».
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