Александр Бубнов: После второго гола «Краснодар» поплыл - Советский спорт
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20 сентября 2019 10:27ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: После второго гола «Краснодар» поплыл

«Краснодар» крупно проиграл «Базелю» в Лиге Европы.

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о поражении «Краснодара» от «Базеля» (0:5) в первом туре группового этапа Лиги Европы на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

«Краснодар» выглядел просто безобразно на протяжении всей встречи с «Базелем», но особенно плох был в первые минуты, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. Собственно матч начался с грубейшей ошибки Александра Мартыновича, которая привела к быстрому голу.

До перерыва «Краснодар» пропустил еще один мяч, а затем банально «поплыл» психологически и уже не смог прийти в себя».

Напомним, дубль в составе «Базеля» оформил Кевен Бюа, по голу забили Лука Дзуффри и Ноа Окафор, еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник Тонни Вильена.

Во втором туре 3 октября «Краснодар» сыграет дома с «Хетафе».

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