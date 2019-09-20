Микаэль Брага: Лимит поможет российским клубам проигрывать еще больше «Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в Лиге Европы.

Итальянский журналист Микаэль Брага после выступления российских клубов в еврокубках на этой неделе высказался о лимите на легионеров в премьер-лиге.

«Когда, к примеру, забивает Баринов, говорят, что лимит – это хорошо, так как он помог российским игрокам, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Браги. – А когда в еврокубках случается поражение 5:0 или 5:1, то проблема, конечно, в иностранных игроках.

Когда происходит что-то хорошее, это, значит, благодаря лимиту, а когда плохое, лимит, оказывается, надо ужесточать. Но надо оставаться честными. Если не убрать лимит и тем более ужесточить его, то в следующем сезоне российские клубы могут выступить в еврокубках еще хуже. Лимит поможет им проигрывать еще больше».

На этой неделе в Лиге чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а «Локомотив» победил «Байер» (2:1). В то же время в Лиге Европы «Краснодар» проиграл «Базелю» (0:5), а ЦСКА – «Лудогорецу» (1:5).

В нынешнем сезоне продолжает действовать лимит по схеме «6+5» на поле. Со следующего сезона в заявках клубов на весь сезон не может быть больше восьми иностранцев.