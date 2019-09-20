Александр Бубнов: ЦСКА не ожидал такого натиска от соперника

Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-ПетербургеДаниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского.19.09.2019 23:00ТеннисМысин Николай
Армейцы к дерби №2 готовы. Самые интересные события хоккейного четверга в КХЛБольшой хоккейный четверг подарил болельщикам немало интересного, но только не сенсации. Удивила, пожалуй, победа в Уфе обескровленного травмами «Авангарда» и девять голов в Екатеринбурге.19.09.2019 22:30ХоккейДомрачев Владислав
Разгром в Разграде. ЦСКА получил пять мячей от «Лудогорца»Вечер футбольных кошмаров России в Лиге Европы, начатый «Краснодаром» в Базеле, продолжили армейцы в Болгарии.20.09.2019 00:00ФутболМощенко Захар
Хованцева попросили из мужской сборнойВ тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30БиатлонВолохов Юрий
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
Три года без войны: ради Олимпиады-2022?Профсоюз игроков НХЛ решил не использовать право досрочно прекратить коллективное трудовое соглашение с лигой, заключенное в 2013 году. 18.09.2019 09:00ХоккейСлавин Виталий
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтингеДаниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30ТеннисМысин Николай
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулитФинал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года.10.09.2019 17:30ТеннисАндронов Алексей
С какого перепуга мы должны работать на чужого дядю? О Кубке мира по хоккеюКак реагировать КХЛ на предстоящее проведение Кубка мира?19.09.2019 17:05ХоккейИванов Сергей
Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в БергамоНа турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву.14.09.2019 23:30Фигурное катаниеТигай Лев