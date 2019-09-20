Александр Бубнов: ЦСКА не ожидал такого натиска от соперника ЦСКА проиграл «Лудогорецу» в Лиге Европы.

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о поражении ЦСКА от «Лудогореца» (1:5) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на «Лудогорец Арене» в Разграде.

«Они явно не ожидали от соперника такого натиска после перерыва и очень быстро расклеились, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Надо умудриться пропустить три мяча за восемь минут!

Безусловно, на такую игру повлияла масштабная ротация состава, чего не было у «Краснодара», игравшего практически основным сочетанием».

Напомним, ЦСКА выиграл первый тайм, но пропустил пять голов после перерыва, в том числе три гола за пять минут.

Во втором туре 3 октября ЦСКА сыграет дома с «Эспаньолом».