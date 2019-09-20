Александрова победила Ан и вышла в полуфинал в Сеуле

39-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира Korea Open в Сеуле.
В ¼ финала 24-летняя российская теннисистка нанесла поражение Кристи Ан из США, которая занимает 93-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 25 минут Александрова оформила победу в трех сетах со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:4.
Ее следующая соперница определится в мате Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Магда Линетт (Польша, 4).
Сеул (Южная Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала
Екатерина Александрова (Россия, 2) – Кристи Ан (США, WC) – 6:7 (0:7), 6:4, 6:4
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