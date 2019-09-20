Александрова победила Ан и вышла в полуфинал в Сеуле Матч продолжался 2 часа 25 минут.

39-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира Korea Open в Сеуле.

В ¼ финала 24-летняя российская теннисистка нанесла поражение Кристи Ан из США, которая занимает 93-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 25 минут Александрова оформила победу в трех сетах со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:4.

Ее следующая соперница определится в мате Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Магда Линетт (Польша, 4).

Сеул (Южная Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Екатерина Александрова (Россия, 2) – Кристи Ан (США, WC) – 6:7 (0:7), 6:4, 6:4