Валерий Масалитин – о поражении ЦСКА: Так безвольно проигрывать матчи – бросать пятно на наш футбол - Советский спорт
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20 сентября 2019 13:16ФутболЛипкин Антон

Валерий Масалитин – о поражении ЦСКА: Так безвольно проигрывать матчи – бросать пятно на наш футбол

ЦСКА пропустил пять голов от «Лудогореца» в Лиге Европы.

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении команды от «Лудогореца» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на «Лудогорец Арене» в Разграде.

«Так безвольно проигрывать матчи, бросать пятно на весь наш футбол, – приводит «Р-Спорт» слова Масалитина. – У ЦСКА была проведена очень слабая селекция. Не знаю уж, по каким причинам, из-за денег, внутренней политики своей, плюс травмы... Сделано все, чтобы быть неконкурентоспособными в Лиге Европы».

Напомним, ЦСКА выиграл первый тайм со счетом 1:0, а после перерыва пропустил пять голов.

Во втором туре 3 октября ЦСКА сыграет дома с «Эспаньолом».

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