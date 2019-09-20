Дмитрий Кириченко: Не вижу смысла в увольнении Гончаренко ЦСКА крупно проиграл «Лудогорецу» в Лиге Европы.

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Бывший форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался о будущем главного тренера команды Виктора Гончаренко после поражение от «Лудогореца» (1:5) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нужно ли увольнять Гончаренко? Я в этом не вижу смысла, – приводит Sport24.ru слова Кириченко. – Команда идет в шаге от первого места в чемпионате. Лучше один раз проиграть 1:5, чем пять раз по 1:0. На мой взгляд. Бывают такие дни, что игра не пошла, а соперник был хорош. Нужно жить дальше».

Напомним, ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиге, отставая на одно очко от лидирующих «Краснодара», «Зенита» и «Ростова».

Во втором туре группового этапа Лиги Европы 3 октября ЦСКА сыграет дома с «Эспаньолом».