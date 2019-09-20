«Енисей» проиграл «СКА-Хабаровск» и продлил свою серию без побед до 13 матчей Футболисты «СКА-Хабаровск» одержали победу в домашнем матче14-го тура первенства ФНЛ со счетом 2:0.

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В составе хабаровской команды голами отметились Илья Кузьмичев (36-я минута) и Владислав Брагин (81).

После этой победы «СКА-Хабаровск» набрал 24 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей», имея в активе восемь очков, расположился на последнем, 20-м, месте.

Отметим, что последний раз клуб из Красноярска одерживал победу 7 июля в выездном матче 1-го тура против «Текстильщика» (1:0). После этого «Енисей» потерпел восемь поражений и пять раз сыграл вничью.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» в гостях сыграет против «Ротора», а «Енисей» дома встретится с «Мордовией».