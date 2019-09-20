«Енисей» проиграл «СКА-Хабаровск» и продлил свою серию без побед до 13 матчей

В составе хабаровской команды голами отметились Илья Кузьмичев (36-я минута) и Владислав Брагин (81).
После этой победы «СКА-Хабаровск» набрал 24 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей», имея в активе восемь очков, расположился на последнем, 20-м, месте.
Отметим, что последний раз клуб из Красноярска одерживал победу 7 июля в выездном матче 1-го тура против «Текстильщика» (1:0). После этого «Енисей» потерпел восемь поражений и пять раз сыграл вничью.
В следующем туре «СКА-Хабаровск» в гостях сыграет против «Ротора», а «Енисей» дома встретится с «Мордовией».
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав «Реал» обнулился, «Шахтер» повторился. Итоги матчей Лиги чемпионов Стартовый тур Лиги чемпионов получился богатым на разгромы, и самый обескураживающий из них потерпел «Реал» в Париже. 19.09.2019 13:15 Футбол Артамонов Антон Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 20.09.2019 07:00 Футбол Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Валерий Баринов: Гилерме напомнил Яшина, а гол Баринова я ждал Народный артист России и преданный поклонник «Локомотива» поделился впечатлениями от победы команды своего одноклассника Юрия Семина в Леверкузене с решающим голом своего однофамильца Дмитрия Баринова. 19.09.2019 14:00 Футбол Августин Александр «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий «Спартак» без Знарка уступил в Алма-Ате, «Автомобилист» победил в седьмой раз кряду «Советский спорт» рассказывает о самых крутых матчах дня. 17.09.2019 19:45 Хоккей Костяев Иван Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий