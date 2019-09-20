Кокорин прошел медосмотр в «Зените» (видео) Российский нападающий Александр Кокорин прошел медицинский осмотр.

Загрузка...

Как сообщает пресс-служба «Зенита» форвард прибыл в Санкт-Петербург, где прошел медицинский осмотр в международном медицинском центре «СОГАЗ». Игрок прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ.

Отмечается, что в ближайшее время нападающий приступит к тренировкам по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что Комитет по статусу игроков РФС в пятницу рассмотрит вопрос о дозаявке вне регистрационного периода форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Напомним, во вторник утром Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были освобождены по УДО. Такое решение было принято 6 сентября Алексеевским судом Белгородской области. В день освобождения адвокат Кокорина заявил, что нападающий подписал новый контракт с «Зенитом».