Денис Попов: Вообще не понимаю, как можно винить Акинфеева ЦСКА пропустил пять голов от «Лудогореца» в Лиге Европы.

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов считает, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев не виноват в крупном поражение от «Лудогореца» (1:5) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Я вообще не понимаю, как можно его винить, если он в первом тайме все вытаскивал, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Попова. – А первый гол соперника – не его вина. Там была куча игроков, дальний удар, скользкое поле, и мяч пролетел в ворота. Акинфеев еще сумел как-то среагировать в сложной ситуации».

Напомним, ЦСКА выиграл первый тайм со счетом 1:0, а после перерыва пропустил пять голов.

Во втором туре 3 октября ЦСКА сыграет дома с «Эспаньолом».