«Реал» заинтересовался нападающим «Тоттенхэма» Кейном Президент «Реала» Флорентино Перес в следующем году хотел бы пригласить в команду нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

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По информации Don Balon, Перес обеспокоен тем обстоятельством, что на данный момент никто так и не смог заменить Криштиану Роналду, перебравшегося летом 2018 года в «Ювентус», в качестве лидера мадридской команды.

Как отмечает издание, Перес специально прилетал в Лондон, чтобы лично посмотреть на игру 26-летнего капитана «Тоттенхэма».

Напомним, что Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма» и выступает за основной состав лондонской команды с 2011 года. С тех пор он провел за команду 259 матчей, записав на свой счет 168 забитых мячей и 29 голевых передач.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.