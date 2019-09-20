РФС отказал «Зениту» в заявке Кокорина Кокорин не сможет выступать за команду до зимнего трансферного окна.

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Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в заявке форварда Александра Кокорина, сообщает официальный сайт РФС.

«Изучив представленные документы, комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года), – говорится в заявлении. – При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период.

Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм - исключений регламентных документов РФС».

Таким образом, Кокорин, вышедший на свободу на этой неделе по УДО, сможет начать играть за «Зенит» не раньше весенней части сезона.

Во вторник утром Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были освобождены по УДО. Такое решение было принято 6 сентября Алексеевским судом Белгородской области.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

В день освобождения адвокат Кокорина заявил, что нападающий подписал новый контракт с «Зенитом». В пятницу клуб подтвердил, что игрок успешно прошел медицинский осмотр.