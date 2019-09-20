Анатолий Воробьев: Через полгода, пройдя еще одно испытание, Кокорин вернется на поле еще более злой

- У китайцев есть хорошая пословица: пыль, поднявшаяся до небес, все равно останется пылью, а бриллиант, упавший в грязь, все равно будет бриллиантом.
То, что Кокорин немного повалялся в грязи, не отменит того, что он остается нашим футбольным бриллиантом. Через полгода, пройдя еще одно испытание, он сохранит свои кондиции и вернется на поле еще более злой, - приводит слова Воробьева «РИА Новости».
Ранее стало известно, что комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в заявке форварда Александра Кокорина. Таким образом, Кокорин, вышедший на свободу на этой неделе по УДО, сможет начать играть за «Зенит» не раньше весенней части сезона.
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