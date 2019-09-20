«Рейнджерс» оплатят кремацию Риксена Шотландский клуб «Рейнджерс» оплатит кремацию своего бывшего игрока Фернандо Риксена.

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Об этом сообщил близкий друг футболиста Стэн Гордон.

– В клубе сообщили, что хотят помочь с этим. Думаю, семья Риксена воспользуется этой поддержкой, – приводит слова Гордона Scottish Sun.

Бывший полузащитник «Зенита» скончался от бокового амиотрофического склероза в возрасте 43 лет.