Луческу опроверг интерес со стороны украинских грандов Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что не ведет переговоров ни с «Шахтером», ни с киевским «Динамо».

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– Ничего не знаю. Я об этом не слышал. Пресса в Румынии, как и пресса во всем мире, просто создает слухи. Лично мне про «Шахтер» и «Динамо» ничего не известно. Это неправда, – приводит слова Луческу Football.ua.

Луческу руководил «Шахтером» с 2004 по 2016 год. Вместе с дончанами он выиграл 22 трофея.