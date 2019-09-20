Профсоюз игроков намерен ходатайствовать за Кокорина Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов намерен обратить с РФС с просьбой разрешить нападающему Александру Кокорину выступать за петербуржцев.

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– В нынешнем составе комитета по статусу игроков места для представителей профсоюза, к сожалению, не нашлось, хотя кандидатуру мы выдвигали. Чем руководствовался комитет помимо того, что опубликовано на сайте, я сказать не берусь. Опротестовать решение можно, но я боюсь, что это займёт достаточно много времени и, возможно, до следующего трансферного окна окончательное решение принято не будет. Дело может дойти до CAS.

Возможности есть всегда, мы будем пытаться понять, чем руководствовался комитет. Также мы будем настаивать на включении в комитет нашего представителя. Сейчас мы же попросим РФС, чтобы Кокорину дали играть до начала следующего трансферного окна, – приводит слова Зотова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в заявке форварда Александра Кокорина. Таким образом, Кокорин, вышедший на свободу на этой неделе по УДО, сможет начать играть за «Зенит» не раньше весенней части сезона.