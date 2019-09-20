Домингес стал скаутом «Олимпиакоса» Двукратный чемпион России Алехандро Домингес вернулся в «Олимпиакос».

Бывший нападающий стал скаутом греческого клуба.

«Рад начать новый этап своей жизни с «Олимпиакосом», – написал экс-форвард «Зенита» и «Рубина» в своем инстаграме.

Домингес выступал за пирейский клуб с 2013 по 2017 год, выиграв с ним четыре чемпионата Греции.