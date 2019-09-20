Михаил Ефремов: На мой взгляд, Кононов не подходит «Спартаку» - Советский спорт
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20 сентября 2019 19:50Футбол

Михаил Ефремов: На мой взгляд, Кононов не подходит «Спартаку»

Заслуженный артист России, а также болельщик «Спартака» Михаил Ефремов считает, что главный тренер красно-белых Олег Кононов не подходит команде.

- Я бы хотел узнать, кто придет на место Кононова… Другие тренеры уходили и с более лучшим результатом. Конечно, решать Федуну и начальству, но, на мой взгляд, Кононов не подходит нашему клубу.

Ходили слухи о Черчесове, но сейчас это невозможно, еще Венгера… Все ждут и надеются на Цорна, может, кого приведет. Можно и декабря дождаться, посмотреть, как пару-тройку матчей сольют. Я думаю, Кононова надо было увольнять раньше, после «Тамбова», - приводит слова Ефремова Sport24.ru.

Напомним, что в пятницу, 20 сентября, «Спартак» в выездном матче 10-го тура уступил «Уфе» (0:1), потерпев третье подряд поражение в чемпионате России.

После этого матча «Спартак» с 14 очками опустился на седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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