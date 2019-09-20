СМИ: В ближайшие часы «Спартак» объявит об уходе Кононова - Советский спорт
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20 сентября 2019 20:04ФутболКоноплев Александр

СМИ: В ближайшие часы «Спартак» объявит об уходе Кононова

По информации «Евро-Футбол.Ру», в ближайшие часы «Спартак» объявит об уходе Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

В матче десятого тура чемпионата России красно-белые уступили «Уфе» (0:1). Это поражение стало для москвичей четвертым подряд. При этом «Спартак» пропустил в десятой встрече кряду.

Кононов работает в «Спартаке» с 12 ноября 2018 года. Его контракт действует до 30 июня 2020 года.

При Кононове «Спартак» выиграл 15 из 34 матчей.

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