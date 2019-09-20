«Краснодар» объявил об уходе Мамаева

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым по взаимному согласию сторон. Последние 11 месяцев футболист провел в местах ограничения свободы по делу о хулиганстве и причинению вреда здоровья.
«В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу. Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», – говорится в сообщении пресс-службы «быков», после которого следует видеоролик с голами Мамаева за «Краснодар».
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