«Краснодар» объявил об уходе Мамаева - Советский спорт
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20 сентября 2019 20:32ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» объявил об уходе Мамаева

Хавбек выступал за кубанский клуб с июля 2013 года.

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым по взаимному согласию сторон. Последние 11 месяцев футболист провел в местах ограничения свободы по делу о хулиганстве и причинению вреда здоровья.

«В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу. Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», – говорится в сообщении пресс-службы «быков», после которого следует видеоролик с голами Мамаева за «Краснодар».

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