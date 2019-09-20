Игроки «Спартака» отказались от общения в микст-зоне Футболисты «Спартака» после гостевого поражения от «Уфы» (0:1) в матче десятого тура чемпионата России отказались от общения с журналистами.

Загрузка... По данным «Евро-футбол.ру», представители СМИ простояли в микст-зоне больше часа, но так и не дождались спартаковцев. «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд, пропустив в десятой встрече кряду.