Лескано подписал контракт с «Енисеем» Нападающий Хуан Лескано перешел в «Енисей» в статусе свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.

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Аргентинец выступал за красноярцев с 2013 по 2016 год. Далее в его карьере были «СКА-Хабаровск», «Анжи» и «Тобол».

Всего за российские клубы Лескано провел 147 матчей, в которых забил 32 мяча.