Жевнов получил лицензию категории «А» для тренеров вратарей Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов завершил обучение на тренерских курсах УЕФА на базе Федерации футбола Белоруссии.

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Белорусский специалист получил диплом и лицензию высшей категории «А» для тренеров вратарей.

Жевнов выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год. В сентябре 2018 года он вошел в тренерский штаб клуба.