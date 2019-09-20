Экс-тренер сборной России может возглавить клуб из Греции Итальянский специалист Кристиан Пануччи ведет переговоры с «Арисом».

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Как утверждает Sky Sports, специалист согласовал условия личного контракта, а теперь стороны обсуждают состав тренерского штаба.

Пануччи был уволен из сборной Албании в марте 2019 года. С 2012 по 2014 год он был ассистентом Фабио Капелло в сборной России.