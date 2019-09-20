Алексей Спиридонов: Не факт, что у Гвардиолы получится в «Спартаке» Известный болельщик «Спартака», доигровщик «Урала» Алексей Спиридонов призвал главного тренера красно-белых Олега Кононова уйти в отставку.

Сегодня москвичи потерпели четвертое поражение подряд, проиграв на выезде «Уфе» (0:1).

– Нужна встряска, то есть увольнение Кононова. Будь мужиком, приди на пресс-конференцию и скажи: «Я не могу справиться, я ухожу». Хоть какой-то хороший след сможет оставить в клубе, ведь его рано или поздно выгонят из «Спартака».

«Спартаку» нужен авторитетный тренер, желательно, который разбирается в нашем менталитете. Гус Хиддинк? Он уже старенький. Даже у Хосепа Гвардиолы не факт, что получится, – приводит слова Спиридонова «РИА Новости».