Алексей Спиридонов: Не факт, что у Гвардиолы получится в «Спартаке»

Сегодня москвичи потерпели четвертое поражение подряд, проиграв на выезде «Уфе» (0:1).
– Нужна встряска, то есть увольнение Кононова. Будь мужиком, приди на пресс-конференцию и скажи: «Я не могу справиться, я ухожу». Хоть какой-то хороший след сможет оставить в клубе, ведь его рано или поздно выгонят из «Спартака».
«Спартаку» нужен авторитетный тренер, желательно, который разбирается в нашем менталитете. Гус Хиддинк? Он уже старенький. Даже у Хосепа Гвардиолы не факт, что получится, – приводит слова Спиридонова «РИА Новости».
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