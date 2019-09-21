Вячеслав Караваев: На голландском ТВ обсуждают комментарии Слуцкого Экс-защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал об отношении голландцев к российскому специалисту Леониду Слуцкому.

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Слуцкий возглавляет «Витесс» с лета 2018 года.

– Когда Слуцкий завел инстаграм, он может и сам над собой подшучивать. Такая самоирония – это круто! Ну а когда они с Дзюбой начали переписываться – это было очень смешно! Кстати, меня очень удивило, что в Нидерландах даже на телевидении начали вовсю говорить о том, что Слуцкий завел страничку в инстаграме. Включаю, а там еще и комментарии к его постам обсуждают, обращают внимание на самые смешные шутки.

Откуда он – голландцам все равно. Главное, чтобы давал результат и был позитивным человеком. Благодаря тому, что Слуцкий постоянно шутит, он у них топ! – приводит слова Караваева «Матч ТВ».