Ринат Дасаев: Мне больно за «Спартак» - Советский спорт
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21 сентября 2019 02:00ФутболКоноплев Александр

Ринат Дасаев: Мне больно за «Спартак»

«Спартак» уже седьмой.

Легендарный голкипер «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал поражение красно-белых от «Уфы» (0:1), которое стало для красно-белых четвертым подряд.

– Игру я не смотрел, но мне больно за «Спартак», конечно. Трудно сказать, какой есть выход из такой ситуации. Нужно ли увольнять Кононова? Сейчас такие вопросы должен решать президент, – приводит слова Дасаева «Чемпионат».

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