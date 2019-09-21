Ринат Дасаев: Мне больно за «Спартак»

Легендарный голкипер «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал поражение красно-белых от «Уфы» (0:1), которое стало для красно-белых четвертым подряд.
– Игру я не смотрел, но мне больно за «Спартак», конечно. Трудно сказать, какой есть выход из такой ситуации. Нужно ли увольнять Кононова? Сейчас такие вопросы должен решать президент, – приводит слова Дасаева «Чемпионат».
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