«Барселона» заинтересовалась 19-летним полузащитником «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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21 сентября 2019 10:50Футбол

«Барселона» заинтересовалась 19-летним полузащитником «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Эйнджелу Гомесу.

Как сообщает Manchester Evening News, руководство английского клуба на протяжении года ведет переговоры с Гомесом, однако до сих пор не смогло достигнуть соглашения о продлении контракта, который заканчивается следующим летом.

Напомним, что Гомес является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За основной состав «манкунианцев» полузащитник дебютировал 21 мая 2017 года в матче премьер-лиги против «Кристал Пэлас», выйдя на замену Уэйну Руни, став самым юным игроком «Манчестер Юнайтед», выходившим на поле в матче АПЛ за всю историю (16 лет и 263 дня).

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