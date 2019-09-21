«Барселона» заинтересовалась 19-летним полузащитником «Манчестер Юнайтед» «Барселона» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Эйнджелу Гомесу.

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Как сообщает Manchester Evening News, руководство английского клуба на протяжении года ведет переговоры с Гомесом, однако до сих пор не смогло достигнуть соглашения о продлении контракта, который заканчивается следующим летом.

Напомним, что Гомес является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За основной состав «манкунианцев» полузащитник дебютировал 21 мая 2017 года в матче премьер-лиги против «Кристал Пэлас», выйдя на замену Уэйну Руни, став самым юным игроком «Манчестер Юнайтед», выходившим на поле в матче АПЛ за всю историю (16 лет и 263 дня).