«Ювентус» намерен улучшить условия контракта Игуаина

Как сообщает Calciomercato, в связи с тем, что Маурицио Сарри стал главным тренером «Ювентуса», 31-летнему аргентинцу дали новый шанс. Учитывая хорошее начало сезона-2019/20, туринский клуб работает над новыми условиями контракта для форварда, которые позволят ему подписать дополнительное двухлетнее соглашение с клубом.
Напомним, что бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не считал форварда частью своих планов, поэтому первую половину прошлого сезона Игуаин провел в аренде в «Милане», а затем присоединился к «Челси».
Как отмечает издание, по завершении контракта нападающий намерен перебраться в чемпионат Аргентины и считает «Ривер Плейт» идеальным местом для завершения футбольной карьеры.
Добавим, что действующее соглашение Игуаина с итальянским клубом рассчитано до лета 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел четыре матча за «Ювентус», записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.
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