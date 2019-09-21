«Реал» заинтересовался 16-летним полузащитником «Ренна» - Советский спорт
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21 сентября 2019 15:01Футбол

«Реал» заинтересовался 16-летним полузащитником «Ренна»

«Реал» заинтересован в переходе опорного полузащитника «Ренна» Эдуарду Камавинга.

Как сообщает Marca, руководство «Реала» недовольно тем, как команда начала новый сезон. В связи с этим мадридский клуб начал просмотр молодых талантов, которые выделяются по ходу этого сезона.

По информации издания целью номер один для испанской команды стал 16-летний полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга, который перед началом сезона подписал свой первый профессиональный контракт с французским клубом.

Добавим, что Камавинга является воспитанником академии «Ренна». Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивает в 4 миллиона евро.

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