«Реал» заинтересовался 16-летним полузащитником «Ренна»

Как сообщает Marca, руководство «Реала» недовольно тем, как команда начала новый сезон. В связи с этим мадридский клуб начал просмотр молодых талантов, которые выделяются по ходу этого сезона.
По информации издания целью номер один для испанской команды стал 16-летний полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга, который перед началом сезона подписал свой первый профессиональный контракт с французским клубом.
Добавим, что Камавинга является воспитанником академии «Ренна». Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивает в 4 миллиона евро.
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