Агуэро первым в истории АПЛ забил в шести стартовых матчах сезона - Советский спорт
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21 сентября 2019 17:37ФутболКоноплев Александр

Агуэро первым в истории АПЛ забил в шести стартовых матчах сезона

Рекорд и юбилей.

Аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, забив «Уотфорду» в матче шестого тура англиийской премьер-лиги, установил рекорд турнира.

Ранее никто из футболистов не забивал в шести стартовых турах чемпионата подряд.

Кроме того, Агуэро забил свой 100-й мяч в АПЛ на «Этихаде». Чаще него на одном стадионе забивали Тьерри Анри (114 мячей на «Хайбери») и Уэйн Руни (101 гол на «Олд Траффорд»).

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