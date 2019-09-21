Агуэро первым в истории АПЛ забил в шести стартовых матчах сезона Рекорд и юбилей.

Аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, забив «Уотфорду» в матче шестого тура англиийской премьер-лиги, установил рекорд турнира.

Ранее никто из футболистов не забивал в шести стартовых турах чемпионата подряд.

Кроме того, Агуэро забил свой 100-й мяч в АПЛ на «Этихаде». Чаще него на одном стадионе забивали Тьерри Анри (114 мячей на «Хайбери») и Уэйн Руни (101 гол на «Олд Траффорд»).