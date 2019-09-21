В чемпионате Ирландии сыграл 14-летний футболист

Он стал самым молодым футболистом в истории турнира. Форвард вышел на поле в возрасте 14 лет и 11 месяцев. В октябре молодому футболисту исполнится 15 лет.
Предыдущий рекорд принадлежал Оуэну Моррисону, который сыграл в чемпионате в возрасте 15 лет и 364 дней.
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