В чемпионате Ирландии сыграл 14-летний футболист Нападающий «Богемиана» Эван Фергюсон вышел на замену в концовке матча чемпионата Ирландии против «Дерри Сити».

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Он стал самым молодым футболистом в истории турнира. Форвард вышел на поле в возрасте 14 лет и 11 месяцев. В октябре молодому футболисту исполнится 15 лет.

Предыдущий рекорд принадлежал Оуэну Моррисону, который сыграл в чемпионате в возрасте 15 лет и 364 дней.