Минское «Динамо» разгромило «Йокерит» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Минске разгромило «Йокерит» – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).

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Дубль в составе победителей оформил Теему Пулккинен.

Минчане одержали пятую победу в девяти матчах, «Йокерит» проиграл пять встреч из семи.