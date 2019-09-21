«Ротор» проиграл «Балтике». Разрыв между второй и третьей командой ФНЛ – восемь очков Завершился 14-й тур ФНЛ.

«Балтика» на своем поле обыграла «Ротор» – 2:1. Волгоградский клуб занимает третье место, отставая от лидера на 12 очков.

«Факел» дома уступил «Химкам» – 0:3. Подмосковный клуб остался вторым, отставая от «Торпедо» на четыре очка.

«Армавир» сыграл вничью с «Лучом» – 0:0, а «Чертаново» потерпело поражение от «Шинника» – 0:1.