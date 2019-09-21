«Зенит» – «Рубин». Мак довел счет до разгромного

Вышедший на замену полузащитник «Зенита» Роберт Мак стал автором четвертого гола петербуржцев в ворота «Рубина» в матче десятого тура российской премьер-лиги.
Он отличился на 82-й минуте, сделав счет 4:0.
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