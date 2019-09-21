«Крылья» не планируют подписывать Мамаева

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров исключил появление в «Крыльях Советов» полузащитника Павла Мамаева. Футболист провел 11 месяцев в местах лишения свободы, после чего разорвал контракт с «Краснодаром».
«Дмитрий Игоревич Азаров сегодня заявил о том, что клуб „Крылья Советов“ не планирует привлекать Павла Мамаева в каком-либо качестве. И в качестве причин губернатор назвал то, что мы сейчас строим новый клуб, у нас и ветераны, и молодежный состав и, конечно, ценится такие вещи, как командный дух, дисциплина, ответственность», – цитирует ТАСС пресс-службу главы региона.
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