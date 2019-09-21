«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс» - Советский спорт
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21 сентября 2019 22:52ФутболКоноплев Александр

«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»

Завершились пять матчей шестого тура чемпионата Франции.

«Монако» на выезде сыграл вничью с «Реймсом» – 0:0. В составе монегасков весь матч провел российский полузащитник Александр Головин. «Монако» с тремя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице лиги 1.

«Ницца» одержала волевую победу над «Дижоном» (2:1) и догнала лидера чемпионата – «ПСЖ».

Лига 1
Шестой тур

«Бордо» – «Брест» – 2:2 (1:2)

«Мец» – «Амьен» – 1:2 (0:1)

«Ним» – «Тулуза» – 1:0 (1:0)

«Ницца» – «Дижон» – 2:1 (1:1)

«Реймс» – «Монако» – 0:0

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