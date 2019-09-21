«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»

«Монако» на выезде сыграл вничью с «Реймсом» – 0:0. В составе монегасков весь матч провел российский полузащитник Александр Головин. «Монако» с тремя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице лиги 1.
«Ницца» одержала волевую победу над «Дижоном» (2:1) и догнала лидера чемпионата – «ПСЖ».
Лига 1
Шестой тур
«Бордо» – «Брест» – 2:2 (1:2)
«Мец» – «Амьен» – 1:2 (0:1)
«Ним» – «Тулуза» – 1:0 (1:0)
«Ницца» – «Дижон» – 2:1 (1:1)
«Реймс» – «Монако» – 0:0
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Урок «Спартака» для одноклубников-футболистов. Красно-белые победили лидера «Автомобилист» «Спартак» без своего главного тренера Олега Знарка прервал сразу две серии – свою и команды из Екатеринбурга. Москвичи одержали заслуженную волевую победу 4:2. 21.09.2019 17:33 Хоккей Домрачев Владислав С какого перепуга мы должны работать на чужого дядю? О Кубке мира по хоккею Как реагировать КХЛ на предстоящее проведение Кубка мира? 19.09.2019 17:05 Хоккей Иванов Сергей