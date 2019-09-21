«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс» Завершились пять матчей шестого тура чемпионата Франции.

Новости СМИ2 «Монако» на выезде сыграл вничью с «Реймсом» – 0:0. В составе монегасков весь матч провел российский полузащитник Александр Головин. «Монако» с тремя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице лиги 1. «Ницца» одержала волевую победу над «Дижоном» (2:1) и догнала лидера чемпионата – «ПСЖ». Лига 1

Шестой тур «Бордо» – «Брест» – 2:2 (1:2) «Мец» – «Амьен» – 1:2 (0:1) «Ним» – «Тулуза» – 1:0 (1:0) «Ницца» – «Дижон» – 2:1 (1:1) «Реймс» – «Монако» – 0:0