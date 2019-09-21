«Витесс» победил «Фортуну», дважды уступая по ходу встречи Клуб Слуцкого снова лидирует

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В матче седьмого тура чемпионата Голландии «Витесс» на своем поле обыграл «Фортуну» – 4:2.

Гости дважды вели в счете, но в итоге уступили. Победный мяч на 83-й минуте провел Брайан Линссен.

Команда Леонида Слуцкого поднялась на первое место в турнирной таблице, однако у ее конкурентов есть матчи в запасе.