Миланское дерби завершилось победой «Интера» «Интер» не теряет очков.

В матче четвертого тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Интеру» – 0:2.

В составе победителей отличились Марцело Брозович (49-я минута) и Ромелу Лукаку (78).

«Интер» выиграл все четыре матча на старте сезона. «Милан» потерпел второе поражение.