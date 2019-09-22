Тьемуэ Бакайоко: Мы разделяем разочарование болельщиков «Монако» Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко прокомментировал ничью в выездном матче 6-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (0:0).

- Нам понятно разочарование болельщиков. Мы его разделяем. Нужно продолжать работать. Дело не в психологии. Несколько раз нам не повезло с реализацией. Нужно просто упорно трудиться. В этом нет вины тренера, - цитирует Бакайоко пресс-служба клуба.

Напомним, что в шести матчах лиги 1 «Монако» набрал три очка и расположился на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре команда Жардима сыграет на своем поле против «Ниццы».